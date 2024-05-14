- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Курс валют на 14.05.2024: доллар подешевел
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 14 мая
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 14 мая 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 14.05.2024: Доллар дешевеет
- 100 долларов США – 3961 грн. (39,61 за доллар, -11 коп.)
- 100 евро – 4274 грн. (42,74 за евро, -7 коп.)
- 100 польских злотых – 997 грн. (9,97 за злотый, 0 коп.)
Курс валют на межбанке 14 мая 2024 года
На межбанковском рынке на 14.05.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 39.68/39.72
- евро (покупка / продажа) - 42.88/42.90
Курс валют на черном рынке 14 мая 2024 года
На черном рынке на 14.05.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 39.95/40.05
- евро (покупка / продажа) - 43.10/43.25
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в Национальном банке Украины предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о перепривязке курса гривни к евро вместо доллара.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: