Курс валют на 14.05.2024: доллар подешевел

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 14 мая

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 14 мая 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 14.05.2024: Доллар дешевеет

100 долларов США – 3961 грн. (39,61 за доллар, -11 коп.)

100 евро – 4274 грн. (42,74 за евро, -7 коп.)

100 польских злотых – 997 грн. (9,97 за злотый, 0 коп.)

Курс валют на межбанке 14 мая 2024 года

На межбанковском рынке на 14.05.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 39.68/39.72

евро (покупка / продажа) - 42.88/42.90

Курс валют на черном рынке 14 мая 2024 года

На черном рынке на 14.05.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 39.95/40.05

евро (покупка / продажа) - 43.10/43.25

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в Национальном банке Украины предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о перепривязке курса гривни к евро вместо доллара.