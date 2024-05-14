Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

Работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку во время действия военного положения. Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабмина в Верховной раде, в своем Telegram-канале.

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Изменения касаются бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, занимающихся строительством, ремонтом, восстановлением и предоставлением услуг для обеспечения бесперебойного функционирования объектов критической инфраструктуры, разрушенных или поврежденных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Перечень таких предприятий утверждается Министерством энергетики.

Эти изменения позволят обеспечить необходимую защиту и поддержку ключевых объектов инфраструктуры в условиях вооруженной агрессии и военного положения.

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