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Мобилизация в Украине: нужно ли идти в ТЦК, если есть право на бронь

Изменения в законе направлены на обновление данных о военнообязанных и подготовку страны к возможным военным действиям
 |  Автор: Ольга Опенько
Мобилизация в Украине: нужно ли идти в ТЦК, если есть право на бронь
Иллюстративное фото / Getty Images

Если военнообязанный имеет право на бронирование, ему все равно нужно прибыть в ТЦК. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Закон о мобилизации в Украине вносит изменения в процедуру уточнения данных военнообязанными в военно-учетном реестре. Вот основные моменты:

  1. Обязательное уточнение данных: В соответствии с новым законом, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в военно-учетном реестре в течение 60 дней с момента вступления закона в силу, то есть с 18 мая.

  2. Процедура уточнения данных: Для уточнения своих данных военнообязанным предоставляются три варианта:

    • Посещение территориального центра комплектования (ТЦК);
    • Использование электронного кабинета;

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  • Обращение в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

  1. Необходимость даже для небронируемых: Даже если военнообязанный не подлежит мобилизации в настоящий момент, ему все равно необходимо обновить свои данные в соответствии с новым законодательством. Это также касается тех, у кого есть основания для отсрочки.

Эти изменения в законе направлены на обновление данных о военнообязанных и подготовку страны к возможным военным действиям.

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