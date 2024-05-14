Мобилизация в Украине: нужно ли идти в ТЦК, если есть право на бронь

Изменения в законе направлены на обновление данных о военнообязанных и подготовку страны к возможным военным действиям

Если военнообязанный имеет право на бронирование, ему все равно нужно прибыть в ТЦК. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Читайте также: Дополнительные выплаты пенсионерам во время войны: кто может претендовать

Закон о мобилизации в Украине вносит изменения в процедуру уточнения данных военнообязанными в военно-учетном реестре. Вот основные моменты:

Обязательное уточнение данных: В соответствии с новым законом, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в военно-учетном реестре в течение 60 дней с момента вступления закона в силу, то есть с 18 мая. Процедура уточнения данных: Для уточнения своих данных военнообязанным предоставляются три варианта: Посещение территориального центра комплектования (ТЦК);

Использование электронного кабинета;

Читайте также: Война в Украине: с какими болезнями не могут мобилизовать

Обращение в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Необходимость даже для небронируемых: Даже если военнообязанный не подлежит мобилизации в настоящий момент, ему все равно необходимо обновить свои данные в соответствии с новым законодательством. Это также касается тех, у кого есть основания для отсрочки.

Эти изменения в законе направлены на обновление данных о военнообязанных и подготовку страны к возможным военным действиям.

Ранее мы писали, что МВФ прогнозирует резкий рост зарплат в Украине.