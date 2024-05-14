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Сезон черешни в Украине: сколько стоит ягода

Стоимость закарпатской ягоды на рынке колеблется в пределах 75-120 гривен за килограмм
 |  Автор: Ольга Опенько
Сезон черешни в Украине: сколько стоит ягода
Иллюстративное фото / Getty Images

Сезон украинской черешни в этом году начался раньше на три недели благодаря хорошим погодным условиям. Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович сообщила, что в настоящее время отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем в прошлом году в это же время.

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Стоимость закарпатской ягоды на рынке колеблется в пределах 75-120 гривен за килограмм.

Попович отметила, что благоприятные погодные условия способствовали ускоренному созреванию урожая, что привело к более раннему появлению черешни на рынке. В результате наличие значительных объемов ягоды на рынке привело к снижению цен по сравнению с прошлым годом.

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Эксперт также отметила, что при сохранении благоприятных погодных условий можно ожидать дальнейшего снижения цен на черешню.

Ранее мы писали, что в Украине дешевеют яйца, молоко и фрукты.

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