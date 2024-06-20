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Курс валют на 20.06.2024: доллар дешевеет
НБУ снова снизил официальный курс доллара
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 июня 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 20.06.2024: Доллар падает
- 100 долларов США – 4053 грн. (40,53 за доллар, -1 коп.)
- 100 евро – 4357 грн. (43,57 за евро, +13 коп.)
- 100 польских злотых – 1006 грн. (10,06 за злотый, +9 коп.)
Курс валют на міжбанку 20 червня 2024 року
На міжбанківському ринку на 20.06.2024 встановлено наступний курс:
- долар (купівля/продаж) - 40.51/40.54
- євро (купівля/продаж) - 43.53/43.55
Курс валют на чорному ринку 20 червня 2024 року
На чорному ринку на 20.06.2024 встановлено наступний курс:
- долар (купівля/продаж) - 40.85/40.91
- євро (купівля/продаж) - 44.08/44.20
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.
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