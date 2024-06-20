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Курс валют на 20.06.2024: доллар дешевеет

НБУ снова снизил официальный курс доллара
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 20.06.2024: доллар дешевеет
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 июня 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 20.06.2024: Доллар падает

  • 100 долларов США – 4053 грн. (40,53 за доллар, -1 коп.) 
  • 100 евро – 4357 грн. (43,57 за евро, +13 коп.) 
  • 100 польских злотых – 1006 грн. (10,06 за злотый, +9 коп.)

Курс валют на міжбанку 20 червня 2024 року

На міжбанківському ринку на 20.06.2024 встановлено наступний курс:

  • долар (купівля/продаж) - 40.51/40.54
  • євро (купівля/продаж) - 43.53/43.55

Курс валют на чорному ринку 20 червня 2024 року

На чорному ринку на 20.06.2024 встановлено наступний курс:

  • долар (купівля/продаж) - 40.85/40.91
  • євро (купівля/продаж) - 44.08/44.20

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.

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