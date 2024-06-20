Курс валют на 20.06.2024: доллар дешевеет

НБУ снова снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 июня 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 20.06.2024: Доллар падает

100 долларов США – 4053 грн. (40,53 за доллар, -1 коп.)

100 евро – 4357 грн. (43,57 за евро, +13 коп.)

100 польских злотых – 1006 грн. (10,06 за злотый, +9 коп.)

Курс валют на міжбанку 20 червня 2024 року

На міжбанківському ринку на 20.06.2024 встановлено наступний курс:

долар (купівля/продаж) - 40.51/40.54

євро (купівля/продаж) - 43.53/43.55

Курс валют на чорному ринку 20 червня 2024 року

На чорному ринку на 20.06.2024 встановлено наступний курс:

долар (купівля/продаж) - 40.85/40.91

євро (купівля/продаж) - 44.08/44.20

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.