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Курс валют на 21.06.2024: сколько стоит доллар
НБУ снижает официальный курс доллара пятый день подряд
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 21 июня 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 21.06.2024: Доллар дешевеет
- 100 долларов США – 4051 грн. (40,51 за доллар, -2 коп.)
- 100 евро – 4342 грн. (43,42 за евро, -15 коп.)
- 100 польских злотых – 1005 грн. (10,05 за злотый, -1 коп.)
Курс валют на межбанке 21 июня 2024 года
На межбанковском рынке на 21.06.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.43/40.46
- евро (покупка / продажа) - 43.36/43.38
Курс валют на черном рынке 21 июня 2024 года
На черном рынке на 21.06.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.75/40.87
- евро (покупка / продажа) - 43.95/44.15
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.
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