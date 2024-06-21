Курс валют на 21.06.2024: сколько стоит доллар

НБУ снижает официальный курс доллара пятый день подряд

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 21 июня 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 21.06.2024: Доллар дешевеет

100 долларов США – 4051 грн. (40,51 за доллар, -2 коп.)

100 евро – 4342 грн. (43,42 за евро, -15 коп.)

100 польских злотых – 1005 грн. (10,05 за злотый, -1 коп.)

Курс валют на межбанке 21 июня 2024 года

На межбанковском рынке на 21.06.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 40.43/40.46

евро (покупка / продажа) - 43.36/43.38

Курс валют на черном рынке 21 июня 2024 года

На черном рынке на 21.06.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 40.75/40.87

евро (покупка / продажа) - 43.95/44.15

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.