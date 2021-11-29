Рынок труда в Украине: количество ФЛП в ІТ-технологиях выросло

Более 80% ІТ-компаний работают именно по такой схеме с работниками

В Украине растет количество ФЛП. В частности, за год на 40% возросло количество ФЛП, специализирующихся на компьютерных и информационных услугах, пишет ТСН.

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Так, в Украине более 80% ІТ-компаний работают именно по такой схеме с работниками.

Отмечается, что данная модель повлекла за собой стремительный рост ІТ-индустрии в стране.

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Напомним, ранее уточнялось, что выручка IT-бизнеса за первые 9 месяцев текущего года достигла почти 5 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что свой уровень доходов украинцы оценили как низкий или ниже среднего. При этом четверть опрошенных граждан отметила, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. 22% предпочли бы доход более 30 тыс. грн в месяц.