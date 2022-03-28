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Где искать работу в Украине и за рубежом

В Украине, Европе и дистанционно можно найти работу в канале Помощь в трудоустройстве во время войны
 |  Автор: Ольга Опенько
Где искать работу в Украине и за рубежом
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине многие граждане потеряли работу из-за войны. В Комитете по цифровой трансформации сделали подборку сервисов, которые помогут трудоустроиться даже в условиях войны. 

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Специалисты предлагают мониторить вакансии на 4 ресурсах:

  • в Украине, Европе и дистанционно можно найти работу в канале Помощь в трудоустройстве во время войны;
  • в Telegram-канале Job for ukrainians можно найти вакансии по всему миру. Для быстрого и эффективного поиска используйте хэштеги;

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  • на сервисе для украинских ИТ-специалистов в иностранных компаниях;
  • украинские переселенцы могут найти работу в ЕС Для этого нужно зарегистрироваться и создать резюме на сайте.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали соглашение об обмене наличной гривны на польские злотые.

 

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