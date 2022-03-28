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Где искать работу в Украине и за рубежом
В Украине, Европе и дистанционно можно найти работу в канале Помощь в трудоустройстве во время войны
В Украине многие граждане потеряли работу из-за войны. В Комитете по цифровой трансформации сделали подборку сервисов, которые помогут трудоустроиться даже в условиях войны.
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Специалисты предлагают мониторить вакансии на 4 ресурсах:
- в Украине, Европе и дистанционно можно найти работу в канале Помощь в трудоустройстве во время войны;
- в Telegram-канале Job for ukrainians можно найти вакансии по всему миру. Для быстрого и эффективного поиска используйте хэштеги;
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- на сервисе для украинских ИТ-специалистов в иностранных компаниях;
- украинские переселенцы могут найти работу в ЕС Для этого нужно зарегистрироваться и создать резюме на сайте.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали соглашение об обмене наличной гривны на польские злотые.
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