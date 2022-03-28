Война в Украине: в Минэкономики оценили ущерб

Украина потеряла более 560 миллиардов долларов

Министерство экономики оценило ущерб от российского вторжения в Украину. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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"$564,9 млрд. Именно такая сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения", – написала он в Facebook.

Министр уточнила, что есть два метода подсчета их:

оценка потерь от непосредственных разрушений;

расчет потерь от общего влияния боевых действий.

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Таким образом, структура разрушений выглядит следующим образом:

$119 млрд – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены около 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

$112 млрд – потери ВВП в 2022 году;

$90,5 млрд – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн чел.);

$80 млрд – потери предприятий и организаций;

$54 млрд – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

$48 млрд – потери госбюджета.

Свириденко подчеркнула, что с каждым днем войны эти цифры растут.

Ранее мы писали, что Евросоюз удвоит военную помощь для Украины. В частности, первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля, вырастет на дополнительные 500 миллионов евро.