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Война в Украине: в Минэкономики оценили ущерб
Министерство экономики оценило ущерб от российского вторжения в Украину. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
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"$564,9 млрд. Именно такая сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения", – написала он в Facebook.
Министр уточнила, что есть два метода подсчета их:
- оценка потерь от непосредственных разрушений;
- расчет потерь от общего влияния боевых действий.
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Таким образом, структура разрушений выглядит следующим образом:
- $119 млрд – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены около 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);
- $112 млрд – потери ВВП в 2022 году;
- $90,5 млрд – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн чел.);
- $80 млрд – потери предприятий и организаций;
- $54 млрд – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;
- $48 млрд – потери госбюджета.
Свириденко подчеркнула, что с каждым днем войны эти цифры растут.
Ранее мы писали, что Евросоюз удвоит военную помощь для Украины. В частности, первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля, вырастет на дополнительные 500 миллионов евро.