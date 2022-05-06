Трудоустройство переселенцев: работодатели смогут подать заявки на компенсацию в Дії

За каждого сотрудника из числа ВПЛ работодатель получит 6,5 тыс. гривен

В Украине идет война и многие граждане были вынуждены сменить место жительства. Государство готово платить работодателям компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

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В частности, в приложении "Дія" стала доступна услуга подачи заявок на получение работодателями компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. За каждого сотрудника из числа ВПЛ и с заработной платой не ниже минимальной, работодатель получит 6,5 тыс. гривен.

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Программа поддержки трудоустройства внутренне перемещенных лиц предусматривает выплату денежной помощи в течение двух месяцев со дня начала работы нового работника. Чтобы получить средства, работодателю нужно стоять на учете как плательщику единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год.

Программа не распространяется на бюджетные организации или фонды социального страхования.

Ранее мы писали, что богатые украинцы пожертвовали на помощь армии и гуманитарную поддержку населения минимум $140 млн с начала войны.