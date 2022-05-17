Мультипредметный тест: В МОН пояснили, как сдавать за границей

Сдать тест на временно оккупированных территориях нет возможности

В Украине идет третий месяц война. Дети, выехавшие за пределы Украины, смогут сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) в странах Европы. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона.

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"Мы не должны оставить этих детей без права сдачи мультипредметного теста и без права поступления в украинские учебные заведения", - сказал Шкарлет.

Шкарлет отметил, что обратился с просьбой к министрам образования стран Евросоюза организовать в странах Европы, Великобритании, Ирландии возможность проведения для наших выпускников мультипредметного теста.

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Отмечается, что не решен еще вопрос по Греции, Словении и Хорватии. По всем остальным странам уже прорабатываются материалы

К сожалению, на временно оккупированных территориях сдача теста невозможна - все государственные реестры заблокированы.

"Но для любого выпускника мы организовали минимум три тестовые сессии. После окончания поступления для детей с временно оккупированных территорий будут предусмотрены еще возможности, при выезде их на подконтрольную Украине территорию они могут попробовать поступить в учреждения высшего образования и позже", - подчеркнул министр.

Ранее мы писали, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины.