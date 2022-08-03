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Воздушная тревога во время уроков в школах: алгоритм действий

В заведениях образования должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса
 |  Автор: Ольга Опенько
Воздушная тревога во время уроков в школах: алгоритм действий
Иллюстративное фото / depositphotos

Для учителей украинских школ разработали специальный алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги во время учебного процесса. Об этом рассказали в Министерстве образований и науки Украины.

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Так, в заведениях образования должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса.

Все участники учебного процесса должны быть ознакомлены с местом расположения укрытия фонда защитных сооружений гражданской защиты и правилами поведения во время перемещения в укрытие и пребывания в нем. В школах должны быть установлены указатели направления движения к укрытиям для быстрого и безопасного перемещения.

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Алгоритм действий в школах:

  • Ответственное лицо включает систему оповещения заведения.
  • Учитель сообщает ученикам об угрозе, а родителям - о перемещении детей в укрытие.
  • Необходимо организовать передвижение двумя колонами в помещении класса и быстро покинуть кабинет.
  • Для сопровождения начальных классов могут быть привлечены помощники.
  • Для быстрого оказания медицинской помощи может быть привлечен медицинский работник.
  • Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие в них участников образовательного процесса и работников заведения. А по завершению - отправиться в ближайшее укрытие.

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  • Ученики, которые находятся во дворе заведения, после сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонду защитных сооружений.
  • Внутри защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам образовательного процесса быстро и спокойно занять места.
  • Во время пребывания в защитном сооружении учителя и ответственные лица оказывают необходимую поддержку, мероприятия для комфортного и спокойного пребывания в укрытии.
  • После окончания тревоги и оповещения об отбое, учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытия производился колонами или группами.
  • Во время перемещения в укрытия необходимо учитывать наличие инклюзивных групп и классов. 

Ранее мы писали, что в Украине родители инициируют запрет очного обучения во всех учебных заведениях  до окончания войны.

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