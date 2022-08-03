Воздушная тревога во время уроков в школах: алгоритм действий

В заведениях образования должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса

Для учителей украинских школ разработали специальный алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги во время учебного процесса. Об этом рассказали в Министерстве образований и науки Украины.

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Так, в заведениях образования должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса.

Все участники учебного процесса должны быть ознакомлены с местом расположения укрытия фонда защитных сооружений гражданской защиты и правилами поведения во время перемещения в укрытие и пребывания в нем. В школах должны быть установлены указатели направления движения к укрытиям для быстрого и безопасного перемещения.

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Алгоритм действий в школах:

Ответственное лицо включает систему оповещения заведения.

Учитель сообщает ученикам об угрозе, а родителям - о перемещении детей в укрытие.

Необходимо организовать передвижение двумя колонами в помещении класса и быстро покинуть кабинет.

Для сопровождения начальных классов могут быть привлечены помощники.

Для быстрого оказания медицинской помощи может быть привлечен медицинский работник.

Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие в них участников образовательного процесса и работников заведения. А по завершению - отправиться в ближайшее укрытие.

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Ученики, которые находятся во дворе заведения, после сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонду защитных сооружений.

Внутри защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам образовательного процесса быстро и спокойно занять места.

Во время пребывания в защитном сооружении учителя и ответственные лица оказывают необходимую поддержку, мероприятия для комфортного и спокойного пребывания в укрытии.

После окончания тревоги и оповещения об отбое, учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытия производился колонами или группами.

Во время перемещения в укрытия необходимо учитывать наличие инклюзивных групп и классов.

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