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Воздушная тревога во время уроков в школах: алгоритм действий
Для учителей украинских школ разработали специальный алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги во время учебного процесса. Об этом рассказали в Министерстве образований и науки Украины.
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Так, в заведениях образования должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса.
Все участники учебного процесса должны быть ознакомлены с местом расположения укрытия фонда защитных сооружений гражданской защиты и правилами поведения во время перемещения в укрытие и пребывания в нем. В школах должны быть установлены указатели направления движения к укрытиям для быстрого и безопасного перемещения.
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Алгоритм действий в школах:
- Ответственное лицо включает систему оповещения заведения.
- Учитель сообщает ученикам об угрозе, а родителям - о перемещении детей в укрытие.
- Необходимо организовать передвижение двумя колонами в помещении класса и быстро покинуть кабинет.
- Для сопровождения начальных классов могут быть привлечены помощники.
- Для быстрого оказания медицинской помощи может быть привлечен медицинский работник.
- Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие в них участников образовательного процесса и работников заведения. А по завершению - отправиться в ближайшее укрытие.
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- Ученики, которые находятся во дворе заведения, после сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонду защитных сооружений.
- Внутри защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам образовательного процесса быстро и спокойно занять места.
- Во время пребывания в защитном сооружении учителя и ответственные лица оказывают необходимую поддержку, мероприятия для комфортного и спокойного пребывания в укрытии.
- После окончания тревоги и оповещения об отбое, учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытия производился колонами или группами.
- Во время перемещения в укрытия необходимо учитывать наличие инклюзивных групп и классов.
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