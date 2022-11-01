Зарплаты в Украине: прогноз правительства на 2023 год

Средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны

Кабинет министров улучшил прогноз роста реальных зарплат украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста на 1,4%. Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту госбюджета (№8000).

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Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).

В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

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При этом средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата вырастет только на 1,4%.

Ранее мы писали, что каждый третий работник ежемесячно тратит всю свою зарплату раньше, чем получает следующую.