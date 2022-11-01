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Как правильно включать бытовые приборы после возобновления электроснабжения: ответ
Не стоит включать одновременно все энергоемкие приборы
В Украине идет девятый месяц полномасштабная война, враг атакует энергосистему Украины. Таким образом, все области области вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии.
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После возобновления электроснабжения не нужно сразу пользоваться всеми имеющимися мощными электроприборами. Это может привести к перегрузке сети и повторному отключению света, но уже из-за аварии на подстанции. Об этом информируют в Минреинтеграции.
Так, с появлением света:
- не стоит включать одновременно все энергоемкие приборы;
- если энергоемкие приборы имеют таймер, то следует им воспользоваться;
- электродвигатели и помповые станции можно включать через 20-30 мин после появления электроэнергии.
Ранее мы писали, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.
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