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Как правильно включать бытовые приборы после возобновления электроснабжения: ответ

Не стоит включать одновременно все энергоемкие приборы
 |  Автор: Ольга Опенько
Как правильно включать бытовые приборы после возобновления электроснабжения: ответ
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине идет девятый месяц полномасштабная война, враг атакует  энергосистему Украины. Таким образом, все области области вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии.

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После возобновления электроснабжения не нужно сразу пользоваться всеми имеющимися мощными электроприборами. Это может привести к перегрузке сети и повторному отключению света, но уже из-за аварии на подстанции. Об этом информируют в Минреинтеграции.

Так, с появлением света:

  • не стоит включать одновременно все энергоемкие приборы;
  • если энергоемкие приборы имеют таймер, то следует им воспользоваться;
  • электродвигатели и помповые станции можно включать через 20-30 мин после появления электроэнергии. 

Ранее мы писали, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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