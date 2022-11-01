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В Киеве будут выключать свет: детали
Сегодня, 1 ноября, энергоснабжение в Киеве возобновлено. При этом плановые отключения электричества будут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго.
"Энергоснабжение в Киеве восстановили. Но отключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, - значительный", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, водоснабжение в дома киевлян также полностью вернули.
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"Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы", - добавил мэр.
Ранее мы писали, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.