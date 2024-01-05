Рекрутинг в ВСУ: украинцы активно отзываются на вакансии

Рекрутинг - это параллельный процесс с мобилизацией, основанный на подписании контракта до конца особого периода

В конце 2023 года Министерство обороны заключило соглашения с компаниями, которые предоставили бесплатно свои площадки и начали сотрудничество в интересах пополнения украинской армии мотивированными специалистами. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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В настоящее время Минобороны сотрудничает со следующими платформами размещения вакансий: thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.

При этом 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины размещают свои объявления на профильных ресурсах. Уже насчитывается 1847 актуальных вакансий.

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, проект получил положительную реакцию в обществе и набирает обороты: люди активно отзываются на вакансии.

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"Есть сейчас в общей сложности более 17 500 отзывов. Это в среднем 9 отзывов на одну вакансию. Количество отзывов растет на всех площадках еженедельно. Также растет количество вакансий от воинских частей, которых становится все больше. Прогнозирую, что в следующие месяцы у нас будет ощутимая положительная динамика. Речь идет о тысячах привлеченных людей", - отметила она.

В ведомстве добавили, что сейчас готовится к запуску Агентство рекрутинга Министерства обороны Украины.

Рекрутинг - это параллельный процесс с мобилизацией, основанный на подписании контракта до конца особого периода. При этом человек идет в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт. Кроме того, контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.

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