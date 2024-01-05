Война в Украине: уровень поддержки США изменится

Западные партнеры стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу

США не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов. Вместо этого западные партнеры стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу. Об этом заявил на брифинге спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. Это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", - заявил он.

США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть потребность, поскольку цель Вашингтона состоит в том, чтобы помочь Украине стать на ноги и построить военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

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Отметим, что Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи. Также, 4 января, в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи.