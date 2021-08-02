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Декларации чиновников в Украине: НАПК обнаружило нарушений на 255 миллионов

Проверено 294 деклараций, из которых в 64-х были обнаружены признаки уголовного или административного правонарушения
 |  Автор: Ольга Опенько
Декларации чиновников в Украине: НАПК обнаружило нарушений на 255 миллионов
Нарушения в декларациях чиновников / depositphotos

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило миллионные нарушения в декларациях чиновников. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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В частности, была завершена проверка 294 деклараций, из которых в 64-х были обнаружены признаки уголовного или административного правонарушения.

Общая сумма недостоверных ведомостей в денежном выражении составила более 255 млн грн.

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Так, в 52 декларациях были выявлены признаки административных нарушений на сумму от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн. В 12 декларациях зафиксированы признаки уголовного правонарушения на сумму более 1,1 млн грн.

НАПК направит правоохранителям результаты проверок по декларациям следующих лиц:

  • Ирина Овчаренко – бывшая первая заместительница главы Национального агентства по вопросам государственной службы;
  • Николай Короткевич – судья Верховного суда Украины;
  • Михаил Забродский – народный депутат ("Европейская солидарность");
  • Максим Пашковский – народный депутат ("Слуга народа");
  • Александр Бабиков – бывший первый заместитель директора ГБР;
  • Ольга Саладуха – народный депутат ("Слуга народа");
  • Денис Радов – бывший замглавы Государственной службы экспортного контроля;
  • Анна Колесник – народный депутат ("Слуга народа");
  • Алексей Кучер – бывший глава Харьковской областной государственной администрации;
  • Тарас Пастух – бывший замглавы Харьковской областной государственной администрации;
  • Андрей Буйный – бывший замглавы Запорожской областной государственной администрации;
  • Руслан Тихонченко – замглавы Харьковской областной государственной администрации.

Проверка других деклараций продолжается.

Ранее мы писали, что в Украине постепенно ужесточают контроль за финансовыми операциями. Таким образом, все финансовые учреждения будут блокировать сомнительные операции. Кроме того, контроль ужесточился и за границей, поэтому обменять доллары в некоторых случаях стало тоже сложнее.

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