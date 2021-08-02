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Декларации чиновников в Украине: НАПК обнаружило нарушений на 255 миллионов
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило миллионные нарушения в декларациях чиновников. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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В частности, была завершена проверка 294 деклараций, из которых в 64-х были обнаружены признаки уголовного или административного правонарушения.
Общая сумма недостоверных ведомостей в денежном выражении составила более 255 млн грн.
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Так, в 52 декларациях были выявлены признаки административных нарушений на сумму от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн. В 12 декларациях зафиксированы признаки уголовного правонарушения на сумму более 1,1 млн грн.
НАПК направит правоохранителям результаты проверок по декларациям следующих лиц:
- Ирина Овчаренко – бывшая первая заместительница главы Национального агентства по вопросам государственной службы;
- Николай Короткевич – судья Верховного суда Украины;
- Михаил Забродский – народный депутат ("Европейская солидарность");
- Максим Пашковский – народный депутат ("Слуга народа");
- Александр Бабиков – бывший первый заместитель директора ГБР;
- Ольга Саладуха – народный депутат ("Слуга народа");
- Денис Радов – бывший замглавы Государственной службы экспортного контроля;
- Анна Колесник – народный депутат ("Слуга народа");
- Алексей Кучер – бывший глава Харьковской областной государственной администрации;
- Тарас Пастух – бывший замглавы Харьковской областной государственной администрации;
- Андрей Буйный – бывший замглавы Запорожской областной государственной администрации;
- Руслан Тихонченко – замглавы Харьковской областной государственной администрации.
Проверка других деклараций продолжается.
Ранее мы писали, что в Украине постепенно ужесточают контроль за финансовыми операциями. Таким образом, все финансовые учреждения будут блокировать сомнительные операции. Кроме того, контроль ужесточился и за границей, поэтому обменять доллары в некоторых случаях стало тоже сложнее.