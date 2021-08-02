Цены на газ в Украине могут снизиться: Витренко назвал условия

"Нафтогаз" работает над тем, чтобы Украина стала газовым хабом

В Украине могут снизить цены на газ. Правда, сделать это можно будет тогда, когда Украине больше не нужно будет импортировать голубое топливо. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".

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В частности, Витренко подчеркнул, что компания работает в направлении, чтобы Украину превратить в газовый хаб. В таком случае, страна станет экспортером газа, и исчезнет потребность в импорте.

Отмечается, что на сегодняшний день рыночная цена газа составляет 15 грн. за кубометр, но если Украина начнет экспортировать голубое топливо, то его цена на внутреннем украинском рынке снизится до 11-12 грн. за кубометр.

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"Для этого необходимо сделать так, чтобы или в Украине было больше газа, чем мы потребляем газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а затем шел в Европу. Но это должен быть газ не только из России, но и других восточных стран", - подчеркнул Витренко.

Ранее мы писали, что украинская экономика сохранит зависимость от цен на газ в Европе. Рост цен повлечет за собой ускорение темпов инфляции в стране.

Также возможен рост долгов облгазов перед "Оператором ГТС Украины" за дополнительный отбор газа. Кроме того, небольшие компании с трудом перенесут колебания цены на рынке после введения базовой годовой цены.