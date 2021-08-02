Инфляция в Украине: в НБУ объяснили повышение учетной ставки

На фоне стремительного восстановления мировой экономики цены на товарных рынках будут выше, чем ожидалось

Национальный банк Украины (НБУ) намерен обуздать инфляцию в Украине. Так, во время заседания Комитета по монетарной политике ( КМП) Нацбанка, которое состоялось 21 июля 2021 года, шестеро членов поддержали повышение учетной ставки до 8,0%. При этом двое членов высказались за повышение учетной ставки до 8,5%. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Читайте также: Инфляция в Украине ускорится - Нацбанк

Уточняется, что члены КМП уделили особое внимание дальнейшему росту инфляционного давления, динамике инфляционных ожиданий, а также обсудили необходимость ужесточения монетарной политики для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году.

Члены КМП согласились, что на фоне стремительного восстановления мировой экономики цены на товарных рынках будут выше, чем ожидалось. Кроме того, ускорение цен в большинстве стран мира усиливает риски более высокой импортируемой инфляции.



Читайте также: Учетная ставка в Украине повышена до максимума за 15 месяцев - НБУ

Также проинфляционное влияние будет иметь живой внутренний спрос. Предприятия улучшают свои финансовые результаты, а реальные доходы граждан увеличиваются. Как следствие, деловые и потребительские настроения продолжат улучшаться, что тоже будет влиять на цены.

В Комитете по монетарной политики ожидают, что до конца года НБУ придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 в. п.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8%. Такое решение приняло правление Нацбанка. Отмечается, что это новый максимум с апреля прошлого года. В марте текущего года состоялось первое с сентября 2018 года повышение учетной ставки, в апреле – второе. До этого учетная ставка находилась на историческом минимуме в 6%.