Россия не ведет переговоры о продлении транзита газа через Украину

В случае согласования сертификата российского газопровода с нарушениями, Украина готова обжаловать это решение в суде

Россия не хочет обсуждать продление соглашения о транзите газа в Европейский союз после 2024 года. Об этом в комментарии Reuters заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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"Нет ничего, даже намека, никаких официальных или неофициальных переговоров. Мы обсуждаем это с американцами и немцами, что все мы хотим продолжения транзита, но россияне не хотят начинать эти дискуссии", - отметил он.

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При этом глава Нафтогаза подчеркнул, что если соглашение не продлят, то зависимость от "Северного потока-1" и "Северного потока-2" усилит контроль России над поставкой газа в Европу. Так, Евросоюз станет более уязвимым к политически мотивированным перебоям и скачкам цен.

Также Витренко отметил , что в случае согласования сертификата российского газопровода с нарушениями, Украина готова обжаловать это решение в суде.

Ранее мы информировали, что российский монополист "Газпром" не планирует увеличивать поставки газа через украинскую газотранспортную систему в страны ЕС даже зимой 2022 года.