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Тарифы на газ в Украине: озвучены цены на декабрь

Самый низкий тариф предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр.
 |  Автор: Ольга Опенько
Тарифы на газ в Украине: озвучены цены на декабрь
Названы декабрьские тарифы на газ в Украине / depositphotos

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре. Об этом информируется на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

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Стоит отметить, что диапазон цен варьируется от 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газа.

Самый низкий тариф в декабре своим потребителям предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр.

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В свою очередь, невысокие цены у компаний:

  •  Neogas (7,80 грн за куб. м.) ,
  • "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб. м.),
  • "Нафтогаз Украины"  (7,96 грн за куб. м),
  • "Газпостачсервис" (7,96 грн за куб. м),
  •  "Тернопольоблгаз Сбыт" (7,96 грн за куб. м).

Самый высокий тариф предложила компания "Херсонобленерго" – 13,5 грн за куб. м.

Ранее мы писали, что в текущем отопительном сезоне отключений света и газа не будет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство запретило поставщикам отключать потребителей.

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