Тарифы на газ в Украине: озвучены цены на декабрь

Самый низкий тариф предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр.

Названы декабрьские тарифы на газ в Украине / depositphotos

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре. Об этом информируется на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

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Стоит отметить, что диапазон цен варьируется от 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газа.

Самый низкий тариф в декабре своим потребителям предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр.

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В свою очередь, невысокие цены у компаний:

Neogas (7,80 грн за куб. м.) ,

"Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб. м.),

"Нафтогаз Украины" (7,96 грн за куб. м),

"Газпостачсервис" (7,96 грн за куб. м),

"Тернопольоблгаз Сбыт" (7,96 грн за куб. м).

Самый высокий тариф предложила компания "Херсонобленерго" – 13,5 грн за куб. м.

Ранее мы писали, что в текущем отопительном сезоне отключений света и газа не будет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство запретило поставщикам отключать потребителей.