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Тарифы на газ в Украине: озвучены цены на декабрь
Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре. Об этом информируется на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".
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Стоит отметить, что диапазон цен варьируется от 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газа.
Самый низкий тариф в декабре своим потребителям предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр.
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В свою очередь, невысокие цены у компаний:
- Neogas (7,80 грн за куб. м.) ,
- "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб. м.),
- "Нафтогаз Украины" (7,96 грн за куб. м),
- "Газпостачсервис" (7,96 грн за куб. м),
- "Тернопольоблгаз Сбыт" (7,96 грн за куб. м).
Самый высокий тариф предложила компания "Херсонобленерго" – 13,5 грн за куб. м.
Ранее мы писали, что в текущем отопительном сезоне отключений света и газа не будет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство запретило поставщикам отключать потребителей.