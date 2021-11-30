НБУ ухудшил ожидания по восстановлению экономики Украины

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3%

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины. Об этом заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.

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Ожидается, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3% после падения на 4,0% в прошлом году. Это хуже, чем прогноз за октябрь (3,1%).

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Так, ожидания ухудшены по нескольким причинам.

Во-первых, худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы.

Во-вторых, это карантинные ограничения, которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг.

В-третьих, это высокая стоимость энергоносителей, которая будет отображаться на отдельных отраслях.

В-четвертых, общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку комплектующих.

В частности, в НБУ прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%.

Ранее мы писали, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю – ориентировочно $195 млрд.