- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
НБУ ухудшил ожидания по восстановлению экономики Украины
Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3%
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины. Об этом заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.
Читайте также: Денежные переводы заробитчан в Украину выросли - НБУ
Ожидается, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3% после падения на 4,0% в прошлом году. Это хуже, чем прогноз за октябрь (3,1%).
Читайте также: Укрепление гривны: в НБУ озвучены причины
Так, ожидания ухудшены по нескольким причинам.
- Во-первых, худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы.
- Во-вторых, это карантинные ограничения, которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг.
- В-третьих, это высокая стоимость энергоносителей, которая будет отображаться на отдельных отраслях.
- В-четвертых, общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку комплектующих.
В частности, в НБУ прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%.
Ранее мы писали, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю – ориентировочно $195 млрд.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: