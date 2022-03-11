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За неделю на РФ обрушилось санкций больше, чем в Иране и Северной Корее

Число санкций против Российской Федерации превысило шесть тысяч.
За неделю на РФ обрушилось санкций больше, чем в Иране и Северной Корее
Иллюстративное фото / EPA/UPG

В период с 24 по 10 февраля число обрушившихся санкций на Российскую Федерацию превысило шесть тысяч. Это больше, чем в Иране и Северной Корее, сообщает Минцифры в пятницу, 11 марта. 

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В частности, Россию покинула международная система перевода денег Western Union, социальная сеть Ask.fm, маркетплейс Fiverr, звукозаписывающие лейблы Sony, Warner Music и Universal Music.Также Российскую Федерацию покинули американский и чешский антивирусы Norton и Avast.

Иллюстративное фото / EPA/UPG
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Дополнительно Google остановил работу российских аккаунтов в рекламной сети Adsense, а также отключил возможность создания новых. Также деятельность приостановила компания Walt Disney Co.

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"Просто сейчас страны Большой Семерки работают над новым пакетом санкций против россии. И чем дальше оккупанты продолжают уничтожать Украину, тем более болезненные удары мир нанесет по их земле", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как получить пенсию в Украине, если пришлось сменить место жительства.

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