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Как получить пенсию в Украине, если пришлось сменить место жительства

Украинские пенсионеры получат выплаты через банки до 20 марта и через Укрпочту - до 25 марта, отмечают в Минсоцполитики.
Как получить пенсию в Украине, если пришлось сменить место жительства
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Пенсионный фонд уже направил 38,3 млрд грн на выплаты украинским пенсионерам. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, говорится на сайте Кабмина.

Пенсии в Украине выплатят:

  • до 20 марта через банки,
  • до 25 марта включительно через Укрпочту.

Как получить пенсию в Украине, если пришлось сменить место жительства

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"Для людей, которые получали пенсию через Укрпочту по месту жительства и были вынуждены переместиться, обеспечена возможность получить пенсию там, где удобно, путем перевода средств без открытия счета в АО Укрпочта или АО Ощадбанк" - говорится в сообщении.

Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины лично, по телефону или через электронный кабинет. Также сообщить об изменении места жительства можно по "горячей линии" Укрпочты. 

"Люди, получающие пенсию на счета в банках, продолжат ее получать на те же счета. Им никуда обращаться не нужно" - подытожили в Кабмине.

Ранее мы писали о том, что число беженцев из Украины увеличилось до 2,5 млн человек.

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