Россия украла швейцарские часы в ответ на санкции

Официально часы конфискованы за якобы таможенные правонарушения

В ответ на присоединение Швейцарии к санкциям ЕС из-за войны против Украины ФСБ конфисковала в Москве часы Audemars Piguet. Об этом сообщило швейцарское издание NZZ.

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Стоимость оценивается в миллионы франков.

Уточняется, что агенты ФСБ обыскали помещение местной дочерней компании швейцарского производителя часов класса люкс Audemars Piguet и изъяли часы.

Официально часы конфискованы за якобы таможенные правонарушения, однако в МИД Швейцарии считают, что это "репрессивная мера" в ответ на санкции.

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Напомним, ранее Швейцария заморозила средства российских олигархов, входящих в санкционный список ЕС, примерно на 5,75 миллиарда швейцарских франков. Швейцарский производитель часов Audemars Piguet объявил, что остановит экспорт в Россию и приостановит розничную торговлю там.

Ранее мы писали, что война в Украине привела к перемещению более 1,8 миллиона детей, переехавших в соседние страны в качестве беженцев.