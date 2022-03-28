Почта

Почему Украина продолжает транзит российского газа

Рано или поздно Украина потеряет роль транзитера газа
 |  Автор: Ольга Опенько
Почему Украина продолжает транзит российского газа
Иллюстративное фото / depositphotos

Украина не может остановить транзит российского газа, потому что это будет означать невыполнение взятых на себя обязательств перед европейскими компаниями. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью.

Читайте также: Война в Украине: в Минэкономики оценили ущерб

"Здесь сложная ситуация, потому что мы предоставляем услугу по транзиту, а потребители или контрагенты – это европейские компании… Уже все говорят о том, что нужно максимально диверсифицировать поставки в Европу. На это, безусловно, нужно время, сделать это мгновенно сложно", – заявил Галущенко.

Министр отметил, что сейчас нужно приложить все максимальные усилия, чтобы деньги за газ не доходили до россиян, а были "заморожены".

Читайте также: Польша, Чехия и Словения назвали 10 шагов для прекращения войны

Такие действия не будут считаться нарушением контракта, потому что деньги платятся, "просто россияне не могут физически их получить".

Галущенко также отметил, что рано или поздно Украина потеряет роль транзитера газа.

"Мы должны готовиться к этому, и уменьшение или прекращение транзита мы сможем компенсировать в том числе за счет уже системно происходящего импорта. И "Нафтогаз" уже очень серьезно эту ситуацию рассматривает", – сказал Галущенко.

Ранее мы писали, что шесть стран уже объявили о готовности полностью или частично отказаться от энергоресурсов из России.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
29.03.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.51 0.00
Продажа 30.57 33.65 0.00
Все курсы наличных валют...
30.03.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.42 0.35
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK