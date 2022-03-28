Почему Украина продолжает транзит российского газа

Рано или поздно Украина потеряет роль транзитера газа

Украина не может остановить транзит российского газа, потому что это будет означать невыполнение взятых на себя обязательств перед европейскими компаниями. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью.

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"Здесь сложная ситуация, потому что мы предоставляем услугу по транзиту, а потребители или контрагенты – это европейские компании… Уже все говорят о том, что нужно максимально диверсифицировать поставки в Европу. На это, безусловно, нужно время, сделать это мгновенно сложно", – заявил Галущенко.

Министр отметил, что сейчас нужно приложить все максимальные усилия, чтобы деньги за газ не доходили до россиян, а были "заморожены".

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Такие действия не будут считаться нарушением контракта, потому что деньги платятся, "просто россияне не могут физически их получить".

Галущенко также отметил, что рано или поздно Украина потеряет роль транзитера газа.

"Мы должны готовиться к этому, и уменьшение или прекращение транзита мы сможем компенсировать в том числе за счет уже системно происходящего импорта. И "Нафтогаз" уже очень серьезно эту ситуацию рассматривает", – сказал Галущенко.

Ранее мы писали, что шесть стран уже объявили о готовности полностью или частично отказаться от энергоресурсов из России.