100 тысяч рублей за отказ от войны: российским военным предлагают сложить оружие

Выплаты обещают только наличными

Государственный "Укргазбанк" заявил, что готов предложить каждому российскому захватчику, который решиться сдаться в плен с оружием и техникой, по 100 тысяч рублей наличными. Об этом говорится в заявлении банка в Facebook.

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Финансовое учреждение готово отдать все наличные в рублях тем военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием.

"Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть их к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, на которую смогло их государство", - заявили в финучреждении.

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При этом в банке выплаты обещают только наличными.

"Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, к тому же это не экологично!", - добавили в банке.

Ранее мы писали, что война в Украине привела к перемещению более 1,8 миллиона детей, переехавших в соседние страны в качестве беженцев.