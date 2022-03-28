Россияне через суд требуют вернуть деньги за технику Apple

Российские юристы предлагают свои услуги, чтобы в судебном порядке получить материальную компенсацию за технику Apple

Компания Apple ввела санкции против РФ. Большинство же россиян приобретало iPhone и Apple Watch для того, чтобы совершать бесконтактные платежи посредством сервиса Apple Pay.

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Российские юристы предлагают свои услуги, чтобы в судебном порядке получить материальную компенсацию за технику Apple, которая все больше превращается в кирпичи. Несколько из них сообщили, что находятся в процессе подготовки исков к производителю от лица российских пользователей.

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Вероятно, в планах юристов вернуть технику продавцу, но дело в том, что продавал технику не Apple, а российский ресейлер, так что вся финансовая тяжесть ляжет на его плечи.

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