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Россияне через суд требуют вернуть деньги за технику Apple
Компания Apple ввела санкции против РФ. Большинство же россиян приобретало iPhone и Apple Watch для того, чтобы совершать бесконтактные платежи посредством сервиса Apple Pay.
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Российские юристы предлагают свои услуги, чтобы в судебном порядке получить материальную компенсацию за технику Apple, которая все больше превращается в кирпичи. Несколько из них сообщили, что находятся в процессе подготовки исков к производителю от лица российских пользователей.
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Вероятно, в планах юристов вернуть технику продавцу, но дело в том, что продавал технику не Apple, а российский ресейлер, так что вся финансовая тяжесть ляжет на его плечи.
Ранее мы писали, что Украина потеряла более 560 миллиардов долларов.