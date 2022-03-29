Кабмин поддержит бизнес в условиях войны

Утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 млрд гривен

Кабинет министров Украины решил помочь бизнесу в условиях войны. Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 27 марта 2022 года.

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В частности, Кабмин предоставил 18,85 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе.

Уточняется, что гарантии предоставлены 17 банкам для кредитования:

микро,

малого бизнеса,

среднего бизнеса.

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"По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что всего с момента начала войны Россией, материальные потери Украины составили 564,9 миллиарда долларов.