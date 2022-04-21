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Дефолт России стал более вероятен
Суверенный дефолт РФ стал более вероятен после того, как регуляторы США рынка облигаций объявили о том, что Кремль не выполнил своих обязательств по обслуживанию государственного долга. Об этом сообщает Голос Америки.
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Отмечается, что платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций 649 млн долл., находящихся на замороженных в результате санкций счетах центрального банка РФ.
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Таким образом, если РФ не произведет оплату до 4 мая текущего года, когда истекает так называемый льготный период, она формально окажется в состоянии дефолта или такая ситуация "может рассматриваться как дефолт".
Стоит отметить, что долги, которые РФ отказывается обслуживать, составляют 6 млрд долл.
В свою очередь Министерство финансов России заявляет, что оно выполнило обязательства, попытавшись выплатить проценты по долгам в рублях.
Инвесторы, покупающие страховые инструменты, защищающие держателей российских государственных облигаций в случае дефолта, оценивают его вероятность в 93%.
Ранее мы писали, что Всемирный банк предупредил о "человеческой катастрофе" из-за войны в Украине.