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Дефолт России стал более вероятен

Долги, которые РФ отказывается обслуживать, составляют 6 млрд долларов
 |  Автор: Ольга Опенько
Дефолт России стал более вероятен
Иллюстративное фото / depositphotos

Суверенный дефолт РФ стал более вероятен после того, как регуляторы США рынка облигаций объявили о том, что Кремль не выполнил своих обязательств по обслуживанию государственного долга. Об этом сообщает Голос Америки.

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Отмечается, что платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций 649 млн долл., находящихся на замороженных в результате санкций счетах центрального банка РФ.

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Таким образом, если РФ не произведет оплату до 4 мая текущего года, когда истекает так называемый льготный период, она формально окажется в состоянии дефолта или такая ситуация "может рассматриваться как дефолт".

Стоит отметить, что долги, которые РФ отказывается обслуживать, составляют 6 млрд долл.

В свою очередь Министерство финансов России заявляет, что оно выполнило обязательства, попытавшись выплатить проценты по долгам в рублях.

Инвесторы, покупающие страховые инструменты, защищающие держателей российских государственных облигаций в случае дефолта, оценивают его вероятность в 93%.

Ранее мы писали, что Всемирный банк предупредил о "человеческой катастрофе" из-за войны в Украине.

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