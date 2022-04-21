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Война в Украине: Всемирный банк предупредил о "человеческой катастрофе"

60% беднейших стран сейчас либо переживают долговые проблемы, либо имеют высокий риск оказаться в долговой яме
 |  Автор: Ольга Опенько
Война в Украине: Всемирный банк предупредил о "человеческой катастрофе"
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине идет война и цены на продукты питания в мире резко растут. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о "человеческой катастрофе", информирует BBC.

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Речь идет о неспособности развивающихся стран обслуживать свои большие долги из-за пандемии на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители.

Уточняется, что в мире достаточно пищи, чтобы накормить всех, но нужно запустить процесс доставки продовольствия тем, кто больше всего нуждается. Так как продовольственный кризис больше всего ударит по самым бедным людям в мире.

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Президент Всемирного банка также обеспокоен "кризисом внутри кризиса" - 60% беднейших стран сейчас либо переживают долговые проблемы, либо имеют высокий риск оказаться в долговой яме".

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд снизил свои ожидания относительно роста мировой экономики в течение следующих двух лет.

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