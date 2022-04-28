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Работникам госпредприятий запрещено работать дистанционно из-за границы

Работа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки
 |  Автор: Ольга Опенько
Работникам госпредприятий запрещено работать дистанционно из-за границы
Иллюстративное фото / depositphotos

Кабинет министров одобрил постановление о работе работников субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период военного положения. Об этом свидетельствует постановление от 26 апреля 2022 г. № 481.

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Таким образом, работа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки. Так, для работников может вводиться удаленная работа при наличии организационной и технической возможности для выполнения их обязанностей.

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"Работа сотрудников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке", - говорится в постановлении

В случае пребывания работников в рабочее время за границей без решения о командировке к ним может быть применено дисциплинарное взыскание.

Ранее мы писали, что Минсоцполитики вместе с миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины введут дополнительные программы денежных выплат.

 

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