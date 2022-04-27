Как восстановить школьный аттестат, утраченный во время войны

Для получения дубликата необходимо обратиться с заявлением в любое общее среднее образование на территории, где не ведутся боевые действия

В Украине возможно восстановить документ о среднем образовании, утраченный в результате боевых действий. Об этом сообщает Министерство образования и науки (МОН).

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При потере документа необходимо обратиться в выдавшее его учреждение. Также от имени заявителя может обращаться законный представитель.

"Лица, получившие общее среднее образование в учебных заведениях на временно оккупированных территориях Украины, учреждениях отдельных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, а также на захваченных территориях, могут обратиться с заявлением в любое УОСО соответствующей степени по месту временного проживания или пребывания выпускника или законного представителя", - идет речь в сообщении.

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Для получения дубликата необходимо обратиться с заявлением в любое общее среднее образование на территории, где не ведутся боевые действия.

Если украинец знает серию и номер собственного документа об общем среднем образовании, то можно оформить электронный запрос и получить на электронную почту информацию из Реестра документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Ранее мы писали, что Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны.