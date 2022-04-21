Война в Украине: как найти беженцам в Швеции бесплатное жилье

Жилье будут предоставлять бесплатно в течение первых месяцев.

В Украине уже второй месяц идет война и многие украинцы вынуждены покинуть страну. Найти бесплатное жилье временно переселенным украинцам за границей становится все сложнее, но все же возможно.

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В частности, в Швеции по инициативе предпринимателя Дэна Олофссона создали сайт Swedes for Ukraine, где украинцы находят бесплатное жилье, предложенное шведами

Платформа создана за две недели, чтобы помочь найти временный дом переселенцам.

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Жилье будут предоставлять бесплатно в течение первых месяцев.

Чтобы найти бесплатное жилье:

Выберите из перечня на сайте доступное жилье.

Подайте заявку на выбранное жилье. Как только вы отправите данные, хост получит автоматическое электронное письмо, чтобы он мог связаться с вами по электронной почте или в формате телефонного звонка.

Встретьтесь с собственником жилья лично. Это проверка для обеих сторон. Если обе стороны согласились, подпишите договор, например, на три месяца бесплатного проживания.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан.