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НБУ ввел дополнительные ограничения на валютные переводы

Регулятор намерен предотвратить непродуктивный отток капитала из страны
 |  Автор: Ольга Опенько
НБУ ввел дополнительные ограничения на валютные переводы
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Данные меры предприняты с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала из страны в условиях военного положения.

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  • Так, физические лица будут иметь возможность совершать операции quasi cash (квази-кэш), используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P-переводы.

К операциям quasi cash относятся:

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  • покупка криптовалют,
  • пополнение брокерских или форекс-счетов,
  • пополнение электронных кошельков,
  • покупка подарочных сертификатов,
  • переводы в пользу букмекерских компаний,
  • оплата дорожных чеков.

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Чтобы поддержать внутренних переселенцев НБУ предоставил возможность физическим лицам осуществлять трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте, в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц.

Однако проведение операций quasi cash с соответствующих счетов временно запрещено.

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"Изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, что является необходимой предпосылкой для ослабления ограничений и в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины", - говорится в сообщении.

Введенные изменения не касаются использования платежных карточек за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут проводиться без ограничений.

Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.

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