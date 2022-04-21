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НБУ ввел дополнительные ограничения на валютные переводы
Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан. Об этом информирует пресс-служба НБУ.
Данные меры предприняты с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала из страны в условиях военного положения.
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- Так, физические лица будут иметь возможность совершать операции quasi cash (квази-кэш), используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P-переводы.
К операциям quasi cash относятся:
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- покупка криптовалют,
- пополнение брокерских или форекс-счетов,
- пополнение электронных кошельков,
- покупка подарочных сертификатов,
- переводы в пользу букмекерских компаний,
- оплата дорожных чеков.
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Чтобы поддержать внутренних переселенцев НБУ предоставил возможность физическим лицам осуществлять трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте, в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц.
Однако проведение операций quasi cash с соответствующих счетов временно запрещено.
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"Изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, что является необходимой предпосылкой для ослабления ограничений и в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины", - говорится в сообщении.
Введенные изменения не касаются использования платежных карточек за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут проводиться без ограничений.
Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.