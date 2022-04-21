Экономика Украины уже адаптировалась к военному положению, - Гетманцев

Расходы на армию и военно-промышленный комплекс должны быть существенно увеличены

Экономика Украины адаптировалась к военному положению. Об этом заявил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Расходы на армию и военно-промышленный комплекс должны быть существенно увеличены.

В частности, Гетьманцев отметил, что сегодня абсолютный экономический приоритет - это армия, абсолютный приоритет - это военно-промышленный комплекс.

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"Длительная война в измерении внутренней борьбы с "русским миром", в котором уклонение от налогообложения и бытовая коррупция являются нормой, которая одобрительно воспринимается. Борьба с пренебрежением к закону, которая является нормативным элементом "русского мира", на пути к цивилизованному миру, где живут по закону, а не по договоренностям и "понятиям"", - добавил он.

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд снизил свои ожидания относительно роста мировой экономики в течение следующих двух лет.