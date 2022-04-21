Что ждет рынок недвижимости после войны

Увеличение интереса к покупке жилой недвижимости зафиксировано в регионах Украины, где нет боевых действий

На рынке недвижимости Украины стали проявляться признаки возобновления спроса, пишет UBR.ua.

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Увеличение интереса к покупке жилой недвижимости зафиксировано в регионах Украины, где нет боевых действий и в первую очередь связано с притоком переселенцев, у которых есть деньги на покупку квартиры.

Эксперты также не ожидают восстановления "первички" и после открытия Госреестра.

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По их мнению, доля новостроек в общем предложении недвижимости значительно сократится, а формироваться ценовой уровень будет на вторичном рынке.

"Что касается портрета покупателя - это переселенцы, которые не планируют или не могут вернуться домой, имеют средства для приобретения жилья, но при этом не хотят переплачивать за аренду", - говорит Пита.

Таким образом, о реальном возобновлении спроса на жилье пока говорить нельзя. Реальный спрос остается очень низким.

"Какой бы ни была интернет-статистика, но в реальности покупателей нет. Если сейчас выставить предложение по цене вполовину ниже рынка, то глубоко сомневаюсь, что кто-то отзовется", - отмечает эксперт.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины на плановом заседании Комитета по монетарной политике вновь решил сохранить учетную ставку на уровне 10%.