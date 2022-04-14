Нацбанк Украины сохранил учетную ставку 10%

Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить

Национальный банк Украины на плановом заседании Комитета по монетарной политике вновь решил сохранить учетную ставку на уровне 10%. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

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"Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить. В текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено. Учитывая это, она и дальше будет оставаться неизменной – на уровне 10% – до восстановления действенности каналов монетарной трансмиссии", – отмечается в сообщении НБУ.

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Напомним, в начале марта Нацбанк в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России сохранил учетную ставку на уровне 10% годовых, отложив решение о ее пересмотре до нормализации экономической ситуации.

Ранее мы писали, что довоенные ожидания по инфляции в Украине, если сравнивать с реальными показаниями, умеренные.