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Инфляция может превысить отметку 20% - НБУ
В Украине 50 день идет война. Инфляция в Украине может превысить отметку 20%. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, сообщила пресс-служба регулятора.
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Он добавил, что инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, которые предпримут Кабинет Министров и Нацбанк.
В их числе:
- временная фиксация обменного курса гривны, сдерживающая вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;
- снижение налогов, в том числе косвенного обложения импорта;
- фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;
- административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.
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Стоит отметить, что война повлияла на многие сферы бизнеса.
В частности,
- были уничтожены активы многих предприятий и инфраструктуры,
- нарушены производственные процессы и цепи снабжения,
- увеличены расходы бизнеса,
- зафиксирован рост вынужденной миграции.
При этом глава Нацбанка подчеркнул, что экономическая активность в стране оживляется в относительно спокойных регионах Украины.
Ранее мы писали, что в Украине идет война и государство ввело некоторые налоговые послабления, как для физлиц, так и для предпринимателей.