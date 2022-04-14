Инфляция может превысить отметку 20% - НБУ

При этом инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, которые предпримут Кабинет Министров и Нацбанк

В Украине 50 день идет война. Инфляция в Украине может превысить отметку 20%. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, сообщила пресс-служба регулятора.

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Он добавил, что инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, которые предпримут Кабинет Министров и Нацбанк.

В их числе:

временная фиксация обменного курса гривны, сдерживающая вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;

снижение налогов, в том числе косвенного обложения импорта;

фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;

административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.

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Стоит отметить, что война повлияла на многие сферы бизнеса.

В частности,

были уничтожены активы многих предприятий и инфраструктуры,

нарушены производственные процессы и цепи снабжения,

увеличены расходы бизнеса,

зафиксирован рост вынужденной миграции.

При этом глава Нацбанка подчеркнул, что экономическая активность в стране оживляется в относительно спокойных регионах Украины.

Ранее мы писали, что в Украине идет война и государство ввело некоторые налоговые послабления, как для физлиц, так и для предпринимателей.