Война в Украине: кто получит выплаты в полном объеме

Государственный бюджет пополняется сейчас за счет военных облигаций и международной помощи

Пенсии и заработные платы работникам бюджетной сферы будут выплачены в полном объеме. Об этом во время информационного телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко.

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"Мы готовимся максимально осуществлять все расходы. В первую очередь - выплаты пенсий, заработных плат. Это защищенные расходы, они будут осуществлены вовремя и в полном объеме. Поэтому никаких оснований, что будут задержки, нет. Мы стараемся максимально перекрыть отсутствие или потерю доходов за счет других источников", - сказал он.

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Также министр добавил, что государственный бюджет пополняется сейчас за счет военных облигаций и международной помощи.

Ранее мы писали, что в Украине идет война и государство ввело некоторые налоговые послабления, как для физлиц, так и для предпринимателей.