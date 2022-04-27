Почта

ЕС рассматривает отмену всех пошлин и квот на экспорт из Украины – Bloomberg

В настоящее время ЕС предлагает временно снять ограничения
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕС рассматривает отмену всех пошлин и квот на экспорт из Украины – Bloomberg
Иллюстративное фото / depositphotos

Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также: Война в Украине: сколько вернут вкладчику в случае банкротства банка

Предложение будет включать:

  • временную отмену существующих тарифов и квот на сталь,
  • на промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию.

Читайте также: Зеленский призвал ввести для России специальный "налог на войну"

Таким образом, некоторые тарифы и квоты  должны быть постепенно отменены или исключены из соглашения. В настоящее время ЕС предлагает временно снять эти ограничения.

Отметим, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого в 2019 приходилось более 40% ее торговли. Общий объем торговли между ЕС и Украиной достиг 43,3 млрд евро в 2019 году, при этом экспорт в ЕС составил 19,1 млрд евро в 2019 году.

Ранее мы писали, что Евросоюз намерен ответить на  приостановку поставок газа в страны блока - Польшу и Болгарию.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK