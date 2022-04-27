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ЕС рассматривает отмену всех пошлин и квот на экспорт из Украины – Bloomberg
Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Предложение будет включать:
- временную отмену существующих тарифов и квот на сталь,
- на промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию.
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Таким образом, некоторые тарифы и квоты должны быть постепенно отменены или исключены из соглашения. В настоящее время ЕС предлагает временно снять эти ограничения.
Отметим, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого в 2019 приходилось более 40% ее торговли. Общий объем торговли между ЕС и Украиной достиг 43,3 млрд евро в 2019 году, при этом экспорт в ЕС составил 19,1 млрд евро в 2019 году.
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