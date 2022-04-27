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Война в Украине: сколько вернут вкладчику в случае банкротства банка

Государство берет на себя ответственность и готово разделить с вкладчиками риски, которые несет война
 |  Автор: Ольга Опенько
Война в Украине: сколько вернут вкладчику в случае банкротства банка
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине вступил в действие закон, гарантирующий в случае банкротства банка возврат вкладчику 100% размещенных в банке средств. 

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Одна из главных норм нового закона – это гарантирование 100% вкладов граждан, если во время военного положения банк будет признан неплатежеспособным.

В таком случае Фонд гарантирования вкладов возмещает каждому вкладчику:

  • средства в полном размере депозита,
  • проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

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Главная цель таких изменений – усиление доверия к банковскому сектору, что снижает риски массового снятия гражданами своих средств со счетов, которое может негативно повлиять на ликвидность банка.

Важно, что стопроцентная гарантия не распространяется на всех вкладчиков.

В частности, средства акционеров и связанных с ними лиц в случае банкротства банка во время военного положения не должны быть возмещены в 100% размере.

Ранее мы писали, что начиная с мая 2022 года, процедура получения помощи от государства на проживание внутри перемещенным лицам будет происходить по четкой и урегулированной процедуре.

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