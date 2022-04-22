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Зеленский призвал ввести для России специальный "налог на войну"

Средства от "налога за войну" должны использоваться для помощи Украине и восстановления разрушенной инфраструктуры
 |  Автор: Ольга Опенько
Зеленский призвал ввести для России специальный "налог на войну"
Иллюстративное фото / president.gov.ua

Украина предлагает западным странам ввести специальный "налог на войну" для России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский  во время министерского круглого стола Всемирного банка в поддержку Украины, информирует пресс-служба Офиса президента.

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"Нужен специальный налог за войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность", – сказал Зеленский.

Глава украинского государства также от метил, что налог за войну должен налагаться:

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  • на все торговые операции с Россией как государством или с российскими компаниями;
  • на все экспортно-импортные операции;
  • на все еще не заблокированные финансовые операции.

По его словам, средства от "налога за войну" должны использоваться для помощи Украине и восстановления разрушенной инфраструктуры.

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Кроме того, президент также призвал правительства стран-партнеров:

  • оказать поддержку Украине;
  • исключить Россию из всех международных финансовых институций;
  • подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией;
  • продолжить работу по выявлению и аресту российских активов.

Ранее мы писали, что Всемирный банк оценил ущерб инфраструктуре Украины в результате войны, который  достиг уже примерно 60 миллиардов долларов.

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