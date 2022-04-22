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Зеленский призвал ввести для России специальный "налог на войну"
Украина предлагает западным странам ввести специальный "налог на войну" для России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время министерского круглого стола Всемирного банка в поддержку Украины, информирует пресс-служба Офиса президента.
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"Нужен специальный налог за войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность", – сказал Зеленский.
Глава украинского государства также от метил, что налог за войну должен налагаться:
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- на все торговые операции с Россией как государством или с российскими компаниями;
- на все экспортно-импортные операции;
- на все еще не заблокированные финансовые операции.
По его словам, средства от "налога за войну" должны использоваться для помощи Украине и восстановления разрушенной инфраструктуры.
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Кроме того, президент также призвал правительства стран-партнеров:
- оказать поддержку Украине;
- исключить Россию из всех международных финансовых институций;
- подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией;
- продолжить работу по выявлению и аресту российских активов.
Ранее мы писали, что Всемирный банк оценил ущерб инфраструктуре Украины в результате войны, который достиг уже примерно 60 миллиардов долларов.