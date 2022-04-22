Зеленский призвал ввести для России специальный "налог на войну"

Средства от "налога за войну" должны использоваться для помощи Украине и восстановления разрушенной инфраструктуры

Украина предлагает западным странам ввести специальный "налог на войну" для России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время министерского круглого стола Всемирного банка в поддержку Украины, информирует пресс-служба Офиса президента.

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"Нужен специальный налог за войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность", – сказал Зеленский.

Глава украинского государства также от метил, что налог за войну должен налагаться:

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на все торговые операции с Россией как государством или с российскими компаниями;

на все экспортно-импортные операции;

на все еще не заблокированные финансовые операции.

По его словам, средства от "налога за войну" должны использоваться для помощи Украине и восстановления разрушенной инфраструктуры.

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Кроме того, президент также призвал правительства стран-партнеров:

оказать поддержку Украине;

исключить Россию из всех международных финансовых институций;

подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией;

продолжить работу по выявлению и аресту российских активов.

Ранее мы писали, что Всемирный банк оценил ущерб инфраструктуре Украины в результате войны, который достиг уже примерно 60 миллиардов долларов.