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Всемирный банк оценил ущерб инфраструктуре Украины: цифры

В оценку не включены экономические издержки в результате войны
 |  Автор: Ольга Опенько
Всемирный банк оценил ущерб инфраструктуре Украины: цифры
Иллюстративное фото / EPA/UPG

В Украине второй месяц идет война. Ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате войны достиг уже примерно 60 миллиардов долларов. Об этом заявил Всемирный банк.

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Отмечается, что в оценку не включены экономические издержки в результате войны. Таким образом, данная сумма будет увеличиваться  по мере продолжения войны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что стране необходимо примерно 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери сейчас, и сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить все позже.

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Ранее мы писали, что Шмыгаль рассказал международным партнерам о планах России уничтожить Украину и украинскую экономику, а также призвал предоставить нашему государству срочное краткосрочное финансирование.

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