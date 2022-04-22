На восстановление Украины потребуется $600 миллиардов - Шмыгаль

Украинское правительство призывает международных партнеров предоставить 10% своих СПЗ Украине

На восстановление Украины после войны необходимо будет минимум $600 млрд. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Правительственный портал.

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Уточняется, что глава правительства выступал на Spring Meetings 2022, которую совместно организовали в Вашингтоне Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Шмыгаль рассказал международным партнерам о планах России уничтожить Украину и украинскую экономику, а также призвал предоставить нашему государству срочное краткосрочное финансирование.

"Убытки уже составляют более $500 млрд. ВВП в этом году может упасть от 30 до 50%. Украине необходима финансовая поддержка партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующих полугода", — подчеркнул премьер-министр.

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Уточняется, что одним из инструментов такой поддержки могут быть специальные права заимствования (СПЗ), которые эмитируются МВФ.

Украинское правительство призывает международных партнеров предоставить 10% своих СПЗ Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита.

Также Шмыгаль рассказал о начале работы над планом по восстановлению Украины после завершения войны.

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"В долгосрочной перспективе восстановление Украины будет стоить не менее $600 млрд. Такая реконструкция будет предусматривать не только восстановление инфраструктуры, но и развитие новой экономики и новых европейских институтов", - подытожил премьер-министр.

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