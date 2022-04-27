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ЕС обещает ответить РФ на остановку поставок газа
Действия Газпрома в ЕС считают шантажом
Евросоюз намерен ответить на приостановку поставок газа в страны блока - Польшу и Болгарию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Заявление Газпрома - это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы готовим координированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами", - написала она.
Такого же мнения и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
В частности, София пересматривает все свои контракты с Газпромом, в том числе на транзит российского газа в Сербию и Венгрию.
"Односторонний шантаж неприемлем", - подчеркнул он.
Ранее мы писали, что 27 апреля рост цен на газ в Европе достигал 24%.
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