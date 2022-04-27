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Цены на газ выросли на 24%

Цена ближайшего (майского) фьючерса на хабе TTF достигала $1,43 тыс. за тысячу кубометров
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на газ выросли на 24%
Иллюстративное фото / depositphotos

В среду, 27 апреля, рост цен на газ в Европе достигал 24%. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Данный рост произошел из-за остановки российским монополистом Газпромом поставок газа в Польшу и Болгарию. Цена ближайшего (майского) фьючерса на хабе TTF достигала $1,43 тыс. за тысячу кубометров - максимальный  уровень с 1 апреля.

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Позже цена снизилась до $1,2 тыс. за тысячу кубометров.

Российский Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказала платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.

Ранее мы писали, что Украина ежемесячно будет получать $5 млрд от МВФ. Финансовые средства будут направлены на социальные и гуманитарные обязательства перед гражданами Украины.

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