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ЕС решил отсрочить на три месяца эмбарго на морские перевозки российской нефти

Это решение повлечет за собой смягчение последствий санкций для стран Евросоюза
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕС решил отсрочить на три месяца эмбарго на морские перевозки российской нефти
Иллюстративное фото / EPA

Европейская комиссия решила отсрочить введение эмбарго на морские перевозки российской нефти. Об этом информирует Reuters.

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Данное предложение представитель ЕС должны обсудить сегодня.

В частности, Еврокомиссия предлагает ввести трехмесячный переходный период до введения запрета на морские перевозки нефти из России вместо первоначального одного месяца.

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Это решение повлечет за собой:

  • помощь с инвестициями в модернизацию нефтяной инфраструктуры,
  • смягчение последствий санкций для стран Евросоюза.

Ранее мы писали, что в приложении "Дія" стала доступна услуга подачи заявок на получение работодателями компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

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