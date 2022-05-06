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ЕС решил отсрочить на три месяца эмбарго на морские перевозки российской нефти
Это решение повлечет за собой смягчение последствий санкций для стран Евросоюза
Европейская комиссия решила отсрочить введение эмбарго на морские перевозки российской нефти. Об этом информирует Reuters.
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Данное предложение представитель ЕС должны обсудить сегодня.
В частности, Еврокомиссия предлагает ввести трехмесячный переходный период до введения запрета на морские перевозки нефти из России вместо первоначального одного месяца.
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Это решение повлечет за собой:
- помощь с инвестициями в модернизацию нефтяной инфраструктуры,
- смягчение последствий санкций для стран Евросоюза.
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