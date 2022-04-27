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Из-за войны в Украине цены на продукты и топливо станут рекордными - ВБ
Война в Украине повлияет на цены на горючее и продовольствие. Об этом предупреждает Всемирный банк.
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Цены будут расти до конца 2024 года. Так, стоимость пшеницы возрастет более чем на 40% и достигнут рекордных максимумов.
"Это самый большой шок на рынке потребительских товаров от 1970-х годов. Эти события увеличивают вероятность стагфляции", - прогнозирует вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам сбалансированного развития Индермит Гилл.
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Индекс цен на продовольствие ООН уже свидетельствует, что они подскочили на самый высокий уровень за 60 лет.
- Прогнозируют, что цена на пшеницу вырастет на 42,7%;
- цена на ячмень увеличится на 33,3%,
- на сою – на 20%,
- на масло – на 29,8%,
- на куриное мясо – на 41,8%.
Причина – резкое сокращение экспорта из Украины и России.
Кроме того, из-за войны объемы поставок зерна и масличных культур из Украины упали более чем на 80%, и эти потери экспорта в течение года "равны примерно 10 дням мирового запаса продовольствия".
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Стоимость сельскохозяйственной продукции и металлов в этом году вырастет почти на 20%. Кроме того, больше возрастут цены на энергоносители в 2022 году - более чем на 50%. И только в течение 2023-24 годов несколько выровняются.
Россия производит около 11% мировой нефти и занимает третье место по размеру своей доли на мировом рынке нефти, но "сбои в результате войны, как ожидается, будут иметь долгосрочные негативные последствия", поскольку из-за санкций иностранные компании идут, а доступ к технологиям сокращается. Таким образом, ожидают, что цены на нефть останутся высокими и в 2024 году, а баррель базовой нефти Brent в этом году, по прогнозам, обойдется в среднем в 100 долларов, что приведет к широкомасштабной инфляции.
Ранее мы писали, что потребителям из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.